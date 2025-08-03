 مطار بإقليم إندونيسى يلغي رحلات طيران بعد ثوران بركان ليوتوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مطار بإقليم إندونيسى يلغي رحلات طيران بعد ثوران بركان ليوتوبي

د ب أ
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 11:19 م

ألغى مطار إيل تاري في مدينة كوبانج بإقليم إيست نوسا تينجارا الإندونيسي 14 رحلة من وإلى كوبانج بسبب ثوران بركان ليوتوبي لاكي لاكي اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وثار بركان ليوتوبي لاكي لاكي أمس الجمعة، ليتصاعد عمود رماد بطول 10 كيلومترات في السماء. وتسبب ثوران ثان اليوم في تصاعد عمود رماد بارتفاع 18 كيلومترا.

 وقال جوستي نجورا يودي سابوترا القائم بأعمال رئيس قسم الشؤون القانونية في مطار إيل تاري بمدينة كوبانج اليوم السبت: "تم إلغاء 14 رحلة. واضطرات شركة وينجز إير إلى إلغاء رحلات متجهة إلى عدة مطارات في إقليم إيست نوسا تينجارا الذى يعرف أيضا بالإندونيسية باسم نوسا تينجارا تيمور ".

 وحث سابوترا المسافرين عبر المطارات والسكان إلى التزام الهدوء ومتابعة التحديثات الرسمية الواردة من السلطات المعنية.

 
 

 
 


 


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