قال الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إنَّ ما يحدث في قطاع غزة يمكن وصفه فقط من خلال مشاهد الدمار التي تنقلها الكاميرات ببث مباشر للعالم.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع بالغة الصعوبة نتيجة العدوان المتواصل.

وأشار إلى أن هناك دمارًا هائلًا للبنية التحتية، يشمل شبكات المياه والصرف الصحي، مع نقص حاد في المواد الغذائية، مما جعل الحياة في غزة «بالغة القسوة».

وأكد حجاوي أن وزارة الحكم المحلي تواجه صعوبات شديدة في إدخال المعدات والمساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك معدات جاهزة في رام الله والضفة الغربية، لكنها لا تستطيع دخول القطاع بسبب الحصار والعدوان المستمر.

وأشار حجاوي إلى أن البلديات في قطاع غزة تعمل في ظروف غاية في التعقيد بعد تدمير جزء كبير من آلياتها.

ونوه بأن الوزارة تسعى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تقديم ما يمكن من خدمات، مثل رفع الأنقاض والنفايات، ودعم البلديات بالمستلزمات الأساسية عبر آليات تنسيق دولية.