محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بسيدي سالم

أكد المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم في تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من الشوارع والطرق والمحاور الحيوية، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الإضاءة وترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين، خاصة خلال ساعات الليل.

وشملت الأعمال صيانة وإصلاح الأعطال الكهربائية، واستبدال الكشافات التالفة بأخرى موفرة للطاقة، ومراجعة أعمدة الإنارة وخطوط التغذية الكهربائية، إلى جانب رفع كفاءة الإنارة بعدد من الطرق المؤدية إلى القرى، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، والحد من الحوادث، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للشوارع.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإنارة العامة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل وفق خطة زمنية تستهدف جميع المراكز والمدن والقرى.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، باستمرار المتابعة الميدانية لكل أعمال الإنارة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالأعطال، مع تكثيف أعمال الصيانة الوقائية للحفاظ على كفاءة الشبكات، وضمان استدامة الخدمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ مشروعات التطوير التي تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذ حملات الصيانة ورفع الكفاءة بشكل يومي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق بيئة حضارية وآمنة تليق بأهالي المحافظة.