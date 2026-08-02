مسؤولون روس: مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في انفجار مطعم بموسكو

وقع انفجار في مطعم بالعاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية روسية نقلاً عن مسؤولين محليين بأن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت يوم السبت في مطعم بوسط موسكو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم منفذة الهجوم، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية الروسية، أن 21 شخصاً على الأقل أصيبوا جراء انفجار العبوة الناسفة في المطعم الواقع في ساحة "كودرينسكايا" بموسكو.

وأوضحت الوكالة أن امرأة، هويتها لم تحدد بعد، حاولت إدخال العبوة الناسفة إلى المطعم لقيت حتفها في الانفجار، إلى جانب حارس أمن وأحد الزبائن.

وأفادت "ريا نوفوستي" بأن المرأة حاولت تهريب العبوة الناسفة إلى المنشأة، إلا أن حارس الأمن رفض إدخالها قبل أن تنفجر القنبلة.

من جانبها، أكدت لجنة التحقيق بمدينة موسكو للوكالة أن التحقيقات في الهجوم ما تزال مستمرة.

وكانت تقارير أولية على وسائل التواصل الاجتماعي قد أفادت بأن تسريبا للغاز يعتقد أنه السبب وراء الحادث، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.