فاديفول يدعو إلى إعطاء الأولوية لحماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المفوضية الأوروبية إلى جعل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "أولوية مطلقة" بعد وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني قادمين من المغرب.

وقال فاديفول لصحيفة "بيلد" في تصريحات نشرت يوم السبت: "كان الوضع في سبتة خلال الأيام القليلة الماضية بمثابة اختبار إجهاد مطلق، وقد نجحنا فيه"، مضيفا أن الأحداث كشفت مع ذلك عن نقاط ضعف أوروبا.

وأضاف: "لذلك أتوقع من المفوضية الأوروبية أن تجعل حماية الحدود الخارجية أولوية مطلقة حتى لا تعرض نظام شينجن للحدود الداخلية المفتوحة للاتحاد الأوروبي لمزيد من الخطر".

وقال فاديفول إن سياسة الهجرة الفعالة تعتمد على التعاون مع دول من خارج أوروبا.

وأوضح قائلا: "للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، نحتاج إلى شركاء خارج أوروبا، كما هو الحال في هذه الحالة مع المغرب"، مشيراً إلى أن إسبانيا والمغرب تمكنا من حل الأزمة بسرعة معاً، وهو ما رحب به.

ووصل ما يقدر بنحو 50 الف إلى 60 ألف شخص إلى سبتة قادمين من المغرب خلال فترة قصيرة، ولقي 67 شخصا على الأقل حتفهم أثناء محاولة العبور. وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث في البحر يوم السبت.

وبحسب الحكومة الإسبانية، فإن جميع المهاجرين تقريباً عادوا منذ ذلك الحين إلى المغرب. وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أنه في ظل تضاؤل فرص مواصلة السفر ونقص أماكن الإقامة والإمدادات الأساسية، أصيب الكثيرون بخيبة أمل وعادوا طواعية.