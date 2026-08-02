وفاة الممثل الأمريكي فينسنت باستور عن 80 عاما

توفي فينسنت باستور، الممثل المخضرم الذي جسد شخصيات رجال العصابات والأشخاص الأشداء، واشتهر بأداء دور سلفاتوري "بيج بوسي" بونبنسيرو في مسلسل "ذا سوبرانوس"، عن عمر يناهز 80 عاما.

وقال بوب مكجوان، الذي أدار أعمال باستور منذ فترة مشاركته في مسلسل "ذا سوبرانوس"، لوكالة أسوشيتد برس (ا ب) إنه علم بنبأ وفاته يوم السبت من عميل آخر وممثل في المسلسل، وهو فينسنت كوراتولا.

وأضاف أنه تم العثور عليه في منزله بـ "سيتي آيلاند" في نيويورك بعد عدم ورود أي أنباء عنه على مدى عدة أيام.

وأشار مكجوان إلى أنه كان يحاول الاتصال بباستور بشأن فرصة عمل محتملة.

وظهر باستور في الأفلام منذ ثمانينيات القرن الماضي وكان له أدوار في أفلام كبيرة من بينها " جود فيلاز" و"أواكينجز"، وكلاهما في عام 1990.