وزيرة الثقافة ومحافظ بني سويف يناقشان الدفع بمشروعات للتطوير

ناقش المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، عددا من الآليات والخطوات العملية للدفع بقطاع الثقافة في المحافظة، وذلك من منطلق أهمية القطاع الحيوية في رفع الوعي لدى المواطنين وتنمية المواهب ضمن رؤية مصر 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين المحافظ المستشار هاني عبدالجابر ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على هامش الزيارة التي أجرتها اليوم الوزيرة لافتتاح منفذ الهيئة العامة للكتاب بجامعة بني سويف، وتفقد قصر الثقافة بمدينة بني سويف.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير لبعض قصور الثقافة على مستوى المحافظة، مطالباً بأهمية توفير الحلول لمشكلات عدد من قصور وبيوت الثقافة خاصة بيت ثقافة أبو صير الملق، الذي يعتبر منارة ثقافية للقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى تأهيل بيت ثقافة ببا، ومناقشة الحلول والبدائل للوضع الحالي بقصر ثقافة شرق النيل بمدينة بني سويف؛ كأحد المشروعات المتعثرة بالمحافظة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها بقصر ثقافة بني سويف؛ لتلافي بعض الملاحظات التي رصدها المحافظ خلال جولاته الميدانية، وتم التنسيق مع الوزارة لإجراء صيانة شاملة ودعم منظومة الحماية المدنية بالقصر الذي يمثل المنارة الثقافية الأساسية لمحافظة بني سويف.

وطالب المحافظ بأهمية الصيانة الدورية أو السنوية لقصور الثقافة خاصة بعد أعمال التطوير التي ستشهدها المنظومة على مستوى المحافظة، حيث سيحافظ ذلك على الجهود المبذولة وأصول الدولة الحيوية.