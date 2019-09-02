أمريكا تؤكد دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

عبرت الحكومة الأمريكية يوم الأحد عن قلقها من تصاعد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة دعمها لإسرائيل ومحذرة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران من مغبة القيام بإجراءات قد تهدد أمن لبنان.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ذكر في وقت سابق أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد عقب تبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.

وأحجم مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن التطرق إلى أي نقاشات دبلوماسية لكنه قال ”نحن على دراية بتلك التقارير ونشعر بقلق بشأن التوتر المتزايد على الحدود. الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.

وثارت مخاوف من نشوب حرب جديدة بين إسرائيل ولبنان في الأيام الماضية بعد تحطم طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية ببيروت وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على قاعدة للجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل مستعدة لأي احتمالات لكنه تجنب استخدام لهجة متشددة في حديثه عن أعداء إسرائيل.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية إن على حزب الله تجنب ”الأفعال العدائية التي تهدد أمن واستقرار وسيادة لبنان“، مرجحا أن يكون لإيران يد في هذا العنف.

وأضاف ”هذا مثال آخر على دور وكلاء إيران، المزعزع للاستقرار، في تقويض السلام والأمن في المنطقة“.