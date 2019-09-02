 جندي بالجيش الألماني من أصول تركية يتعرض لهجوم في برلين - بوابة الشروق
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جندي بالجيش الألماني من أصول تركية يتعرض لهجوم في برلين

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 10:45 م

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين هاجما اليوم الاثنين جنديًا بالجيش الألماني منحدر من أصول تركية بالعاصمة برلين.

وأوضحت الشرطة أنه بينما كان الجندي (25 عامًا) يسير وهو يرتدي زيه الرسمي صباح اليوم، لاحظ أن رجلين يتعقباه.

وأضافت الشرطة أن الرجلين اقتربا منه وضرباه وركلاه، وأوضحت أن أحد المهاجمين سبه وصاح قائلا "فقط الألمان هم المسموح لهم بارتداء زي عسكري".

وأصيب الجندي بجروح في ساقه إثر الاعتداء عليه، ولم يستطع أفراد الشرطة الذين تم استدعاؤهم العثور على الجناة.

ويحقق قسم أمن الدولة المعني بالجرائم ذات الدوافع السياسية والتابع للشرطة الجنائية في الواقعة.

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