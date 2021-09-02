السعودية والعراق يتفقان على زيادة التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر

أبرمت المملكة العربية السعودية والعراق، اليوم الخميس، اتفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري وتسريعه عبر منفذ جديدة عرعر بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، عقدت اجتماعا اليوم الخميس في الرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل العراقي ناصر الشبلي".

وأضافت الوكالة، أن الاتفاق جرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من قيادات قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بألا تزيد عملية المناولة عن 4 ساعات للحاوية الواحدة، على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.