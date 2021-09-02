أبوظبي تلغي الحجر الصحي لجميع المطعمين القادمين من خارج الإمارات

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، على أن يبدأ العمل بها من يوم الأحد القادم.

وووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فقد اعتمدت اللجنة إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة.

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كافة المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" استلمت خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة.

وتحدد الإجراءات الجديدة الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص عند الوصول، وفي اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

بينما يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص عند الوصول والحجر الصحي لمدة عشرة أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.