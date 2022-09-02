الداخلية تنقذ فتاة دكرنس من عنف أسرتها بالدقهلية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا استغاثة إحدى الفتيات لتعرضها للضرب من قبل والديها.



وقالت الداخلية فى بيانها، اليوم الجمعة، إن أجهزة المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان "أنا محبوسة وبنضرب عنوانى دموه مركز دكرنس الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقونى"، ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.



بالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، مصابة بكدمات بالوجه، وبسؤالها اتهمت والديها بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها.



وبمواجهة والدي الفتاة اعترفا بارتكاب الواقعة نظراً لخلافات عائلية لاعتياد المجنى عليها بالتأخر فى العودة للمنزل.