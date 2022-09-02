روسيا: توريد الحبوب للشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك -وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إلى وجود اتجاه في الآونة الأخيرة نحو زيادة مطردة في أحجام الإمدادات إلى الشرق الأوسط، مبينا أنه بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية كان لابد من تعديل آليات التصدير ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل.

وأضاف كينشاك، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تنص على فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" ووقف التحويلات المالية بالدولار واليورو وحظر دخول السفن الغربية إلى الموانئ الروسية؛ أدى إلى منع وصول الأسطول التجاري المحلي إلى البلدان الأوروبية الأمر الذي ساهم في تعقيد الخدمات اللوجستية وزيادة تكلفة الشحن.

وأكد أن بلاده عملت على وضع خطط بديلة للنقل واللوجستيات والاتفاق على قنوات وأشكال جديدة للتسويات المالية باستخدام عملات أخرى، بما في ذلك الروبل.