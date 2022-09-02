وزير الشباب والرياضة: استمرار إقامة دوري بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استمرار إقامة دوري بطولة الجمهورية للشركات بمحافظة بورسعيد.



جاء ذلك خلال إعطائه إشارة بدء انطلاق البطولة في دورتها الـ٥٥.



وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد العام للشركات دوري بطولة الجمهورية للشركات، وتضم ٢٢ ألف لاعب ولاعبة، وتقام فعالياتها بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد.



وقال الدكتور أشرف صبحي إن الدورة ستحمل اسم الدكتور حسني غندر، مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي الشباب أولى اهتماماته.



وشهد وزير الشباب والرياضة، طابور عرض لفرق الشركات المشاركة واستعراض لفرقة الفنون الشعبية.



وتقام هذة الدوره باسم الراحل الدكتور حسني غندر رئيس الاتحادين المصري والعربي للشركات.



كما أجرى وزير الشباب والرياضة بجولة ميدانية للملاعب والصالات الرياضية بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.