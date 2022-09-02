وزيرة التضامن: إضافة مليون و100 ألف مواطن جديد في برنامج تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية خرجت عن كونها إحسان وأصبحت حق من حقوق المواطنين، وشكل من أشكال تحسين حياة المواطن وتساعده في تربية أولاده.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أنه هناك مليون و100 ألف مواطن جديد على برنامج تكافل وكرامة.

تابعت أن تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدي مشروط على مستوى الشرق الأوسط، ووصلت موازنته إلى 25 مليار جنيه لمساعدة المواطنين وتمكينهم.

أردفت القباج، أن دائرة الاستحقاق في تكافل وكرامة نسبية وربما يظن البعض أنه مستحقا لتلقي تكافل وكرامة لكنه لا يرى أن هناك أفراد أكثر استحقاقا، مشيرة إلى أن من يرى أنه مظلوما عليه التظلم وتقديم المستندات اللازمة، وفي حالة مراجعة شكواه وثبوت صحتها يحصل على ما فاته بأثر رجعي لمدة 6 أشهر.

أكدت، أن شكوى المواطن مسموعة ونبحثها ونرد عليها ومن الوارد وجود أخطاء في عملية المراجعة، لكن يمكن تصويبها.

كشفت أن أهم الظواهر التي رصدها المركز المصري للبحوث الاجتماعية مؤخرا في أخلاقيات المصريين، هي العنف في المنزل وما بين الشباب وبعضهم، إضافة إلى التنمر وارتفاع معدلات الطلاق.

نوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ارتفاع نسب الطلاق والخصومة بين الزوجين من الظواهر الاجتماعية التي جرى رصدها مؤخرا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا عبارة عن حكام وراء شاشات وهناك الكثيرين يقوموا بالتنظير فقط.