بايدن: ترامب والجمهوريون يهددون «جمهوريتنا»

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يقف خارج قاعة الاستقلال في فيلادلفيا، من أن الديمقراطية التي ولدت هناك تواجه تهديدا وجوديا من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره.



وقال بايدن في مستهل كلمة استمرت 25 دقيقة مساء أمس الخميس: "أقف هنا اليوم، بينما تتعرض المساواة والديمقراطية للهجوم. لا نقدم لأنفسنا معروفا إذا تظاهرنا بغير ذلك.. إن دونالد ترامب والجمهوريين الذين يرفعون شعار /لنجعل أمريكا عظيمة مجددا/ يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".



وفي خطاب انتقاد حاد، يمزج القلق الشديد بدعوة الناخبين إلى اختيار مسار مختلف، أشار بايدن إلى جهود ترامب وأنصاره المستمرة منذ فترة طويلة لتقويض الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020، لتبرير أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) يوم 6 كانون الثاني/يناير عام 2021، والهجمات الأخيرة على مكتب التحقيقات الاتحادي.



وقال بايدن إن سيادة القانون والانتخابات المستقبلية على المحك، حيث يحوم الخطر حول انتخابات الخريف المقبل، في ظل سعي كثير من المرشحين الذين يدعمهم ترامب للوصول إلى مناصب مهمة في أنحاء البلاد، يتعلق بعضها بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.



وأضاف بايدن، وقد ظهرت خلفه قاعة الاستقلال مضاءة بالأنوار الحمراء والزرقاء: "لا يحترم الجمهوريون الدستور، ولا يؤمنون بسيادة القانون، ولا يعترفون بإرادة الشعب".