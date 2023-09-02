يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة إلى طهران، غداً الأحد، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت الخارجية التركية، في بيان، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يجري فيدان اتصالات رفيعة المستوى في إطار زيارته، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان، أن فيدان سيبحث مع نظيره اللهيان العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، كما سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن الوزير سيجري اتصالات رفيعة المستوى في طهران في إطار الزيارة، وسيتم مناقشة فرص التحسين في كل المجالات.