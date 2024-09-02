حمد إبراهيم يعلن تحسن حالة إيهاب جلال الصحية

طالب حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الإسماعيلي، جماهير الكرة المصرية، بالدعاء لإيهاب جلال المدير الفني للدراويش والذي يمر بوعكة صحية شديدة.

قال حمد إبراهيم خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن إيهاب جلال تحمل ضغوطا كبيرة من أجل النادي الإسماعيلي وفي حاجة ماسة للدعاء من جانب الجماهير المصرية.

وتابع حمد إبراهيم، إن إيهاب جلال أجرى عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقله للعناية المركزة، وحالته الصحية في تحسن مستمر.

أتم:" الأطباء لن تكشف عن أسباب الجلطة التي تعرض لها إيهاب جلال إلا بعد 48 ساعة، وسيعرف الأطباء بناءً على ما تسفر عنه ما إذا كانت الجلطة ستؤثر على إيهاب جلال فيما بعد أم لا".