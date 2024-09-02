نقيب التمريض: تشكيل لجنة لاختيار زي جديد للتمريض بمنشآت وزارة الصحة

• كوثر محمود: تحسين المظهر العام للوظائف القيادية التمريضية.. وتوفير عدد ٢ "زي" لكل فرد من أفراد هيئة التمريض سنويًا

أعلنت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ كوثر محمود، أنه تم تشكيل لجنة لإختيار زي جديد للتمريض بمنشآت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار.

وخلال مشاركتها فى اجتماع عُقد بمقر وزارة الصحة أمس الأحد، لمناقشة تحسين المظهر العام لأطقم التمريض بكل المنشآت الصحية "المستشفيات - الوحدات والمراكز الصحية" التابعة لوزارة الصحة، وتوحيد الهوية البصرية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي بالجمهورية، أوضحت نقيب التمريض، أنه تم الاتفاق على تخصيص زي مميز لكل قسم بالمستشفى؛ حيث سيتم تخصيص زي للتمريض بالاستقبال والطوارئ يختلف عن الرعايات المركزة، وحضانات الأطفال حديثي الولادة، ووحدات الغسيل الكلوي، والعمليات، والأقسام الداخلي، كما تم الاتفاق على تحسين المظهر العام للوظائف القيادية التمريضية، كما سيتم تصميم زي خاص بهيئة التمريض العاملة بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير عدد ٢ زي لكل فرد من أفراد هيئة التمريض سنويًا للحفاظ الدائم علي المظهر العام لأفراد هيئة التمريض الذكور والإناث، مؤكدة ضرورة وضع سياسة للحفاظ علي المظهر العام في ظل تطبيق الزي الجديد والمتابعة المستمرة والخروج بزي يليق بجهود التمريض.

ولفتت إلى اهتمام وزير الصحة خالد عبد الغفار بتوفير زي جديد يضيف لفريق التمريض.

وبدورها، أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، على اختيار افضل الخامات والألوان التي تتماشى مع طبيعة عمل التمريض.

وشددت سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، علي ضرورة إنجاز عمل اللجنة في ضوء ما تم من توجيهات وزير الصحة في شأن تحسين المظهر العام للتمريض فى كل المنشآت الصحية.