تشهد المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنفلوط، في الثامنة مساء غد الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور مئة عام على رحيل الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي، ضمن فعاليات المؤتمر الأدبي الثاني والعشرين لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بعنوان "مرجعية التراث الثقافي وإشكالية التجريب في إقليم وسط الصعيد"، دورة "الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن" والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر بقصر ثقافة أسيوط.

يدير الحفل الشاعر محمد أبو شناب رئيس نادي الأدب بمنفلوط، ويتضمن لقاء حواريا بعنوان "المنفلوطي على مائدة الحوار" يشارك به الشاعر عبد الحافظ بخيت، رئيس نادي الأدب المركزي بسوهاج ونادى أدب شطورة، د. رمضان حسانين أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر، يعقبه فيلم تسجيلي عن حياة المنفلوطي.

كما تشهد الفعاليات أمسية شعرية يشارك بها كل من الشعراء كمال عبد الرحيم، علي نوح، سيد عبد الرحمن، ورمضان زيدان ، بجانب افتتاح معرض فني، وآخر للكتب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

ويختتم الحفل مع عرض فني لكورال أطفال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط بقيادة الفنان نصر الدين أحمد، بجانب فقرة فنية لكورال أطفال إدارة منفلوط التعليمية. المؤتمر الأدبي الثاني والعشرين لإقليم وسط الصعيد الثقافي" يعقد برئاسة الكاتب الصحفي د. محمود مسلم، والأمين العام للمؤتمر الشاعر مدثر الخياط، ويقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان.

ويشهد المؤتمر طوال فترة إقامته عددا من الجلسات البحثية، بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين بجانب المحاضرات والأمسيات الشعرية بمواقع قصر ثقافة أسيوط، القوصية، ديروط، أسيوط الجديدة، أبو تيج، والغنايم.