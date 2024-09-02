قيادي بالحزب الديمقراطى الحر الألمانى : حكومة شولتس فقدت شرعيتها

قال نائب زعيم الحزب الديمقراطى الحر " الليبرالى " فى ألمانيا ، فولفجانج كوبيكي، إن حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاث أحزاب "فقدت شرعيتها" في ضوء النتائج السيئة في انتخابات اثنتين من الولايات التى جرت اليوم الأحد.

ويعد الحزب الديمقراطى الحر " الليبرالي " جزءا من ائتلاف شولتس، ومن المتوقع أن يحصل على نسبة سيئة تصل إلى حوالي 1% فقط في كل من ولايتى تورينجن وساكسونيا، وفقا للنتائج الأولية واستطلاعات الرأي. وهذا سيترك الحزب بدون أي مقاعد في برلماني الولايتين.

وأشار كوبيكي إلى أن الأشخاص يشعرون بأن "هذا الائتلاف يضر بالبلاد"، وأضاف في منشور على تطبيق "إكس": "وهو بالتأكيد يضر أيضا بالحزب الديمقراطى الحر " الليبرالي ."



ومن المتوقع أن يكون وضع الحزب الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط بزعامة شولتس مستقرا تقريبا في ساكسونيا لكنه يتراجع في تورينجن بينما يواجه شركاء الائتلاف خسائر فادحة في الولايتين.