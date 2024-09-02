 جماعة الحوثي: استهدفنا سفينة مرتبطة بإسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة - بوابة الشروق
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جماعة الحوثي: استهدفنا سفينة مرتبطة بإسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 11:36 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 11:36 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف السفينة ( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وإصابتها بشكل مباشر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مُصوَّر، مساء الإثنين، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة ( BLUE LAGOON I ) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائراتِ المسيرة، وقد أصيبت إصابة مباشرة.

وأضاف: «استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرارَ حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة».

وأشار سريع، إلى أن العملية نفذت بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير.

وجدد تحذير كافة الشركاتِ التي تتعامل مع إسرائيل بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها.

ولفت إلى أنَّ عملياتهم مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني ولمقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

 

 

وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادًا للفلسطينيين في غزة، وذلك ردًا على الغارات التي يشنها ما تسميه التحالف الأمريكي البريطاني ضد اليمن.


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