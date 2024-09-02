وزير الخارجية يحذر: سقوط الجيش السوداني يعني انهيار الدولة وبدء مخطط التقسيم

نشر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، جزءًا من تصريحات وزير الخارجية د بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقائه مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة.

وقال بكري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن وزير الخارجية أوضح أن «مصر تحدثت باسم السودان في جنيف، بعد رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المشاركة».

مصر تحدثت باسم السودان في جنيف بعد رفض الفريق أول البرهان المشاركه ورفضنا إتخاذ أية إجراءات عقابيه من قبل دول أخري بسبب عدم المشاركه

- مصر ليست لها أي أجنده خفيه في السودان ، ولذلك الكل يقدر مشاركة مصر في حل الأزمه

- جولة جنيف كانت كاشفه ، ونحن أكثر طرف متضرر من الأزمه في السودان… — مصطفى بكري (@BakryMP) September 2, 2024

وأشار عبد العاطي إلى أن «مصر رفضت اتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخرى؛ بسبب عدم المشاركة»، مؤكدًا أن «مصر ليست لها أي أجندة خفية في السودان».

وأضاف: «الكل يقدر مشاركة مصر في حل الأزمة، جولة جنيف كانت كاشفة، ونحن أكثر طرف متضرر من الأزمة في السودان، وحريصون علي دعم الشرعية والجيش السوداني، ولو سقط الجيش السوداني (لا قدر الله) انهارت الدولة وبدأ مخطط التقسيم».

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مصلحة مصر الوطنية تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه، مضيفًا: «نحن ضد أي تصعيد أو انتهاك للقانون الدولي، ونتحرك بناء علي طلب من الصومال، وسوف نستمر في القيام بدورنا، والقرار تم اتخاذه ولا رجعة فيه، والاتحاد الإفريقي رحب».

وتطرق بالحديث إلى خطاب مصر الموجه لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أنه يهدف للحفاظ على الحقوق المائية للدولة.

وشدد على أن «هناك قانونًا دوليًا يمنع إلحاق الأذى بدولة المصب، أو إقامة مشروعات تؤدي إلى التأثير على الأمن المائي».

وزير الخارجيه المصري لرؤساء تحرير الصحف المصريه :

- مصلحتنا الوطنيه تستوجب دعم الصومال ووحدة أراضيه

- نحن ضد أي تصعيد أو إنتهاك للقانون الدولي ، ونحن نتحرك بناء علي طلب من الصومال ، وسوف نستمر في القيام بدورنا ، والقرار تم اتخاذه ولارجعة فيه ، والإتحاد الإفريقي رحب

- خطابنا…

— مصطفى بكري (@BakryMP) September 2, 2024