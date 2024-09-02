ميلوني: إيطاليا تحقق نموا اقتصاديا أعلى من الدول الأوروبية الأخرى

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن بلادها حققت نموًا اقتصاديًا أعلى من الدول الأوروبية الأخرى، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني "إن بيانات الاقتصاد الكلي، من الناتج المحلي الإجمالي إلى التوظيف، ومن الصادرات إلى الاستثمارات، إيجابية وتمثل علامة على ثقة كبيرة. في هذه الأيام على وجه التحديد، أظهرت بيانات المعهد الإيطالي للإحصاء انخفاض معدل البطالة إلى 6.5 في المائة أدنى مستوى منذ عام 2008".

ولفتت إلى أن "الخيارات الجادة التي اتخذناها، إلى جانب المركزية والسلطة التي ظهرت على المستوى الدولي، تساهم في على الأداء الجيد لاقتصادنا"، مشددة على أنه من الضروري الآن "تعزيز وتوطيد الإطار الاقتصادي بالخيارات التي سنتخذها في المناورة الاقتصادية المقبلة. لقد انتهى عصر تبديد الأموال وصرف المكافآت ولن يعود طالما كنا في الحكومة".

وبحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، فقد أوضحت تقديرات الربع الثاني من عام 2024 نمو النائج المحلي الإيطالي بنسبة 0.2 في المائة، و0.9 في المائة من حيث الاتجاه.

ويبلغ النمو المحقق لعام 2024، 0,6 في المائة، مقارنة بتقدير 0,7 في المائة المقدم في نهاية يوليو. وشهد الربع الثاني من عام 2024 يومي عمل أقل من الربع السابق، ويوم عمل واحد أكثر من الربع الثاني من عام 2023.