 البرلمان العربي يرحب بالموقفين الصيني والفرنسي الداعمين لحل الدولتين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
السبت 6 ديسمبر 2025 11:21 م القاهرة
البرلمان العربي يرحب بالموقفين الصيني والفرنسي الداعمين لحل الدولتين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 11:00 م

رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بالموقفين الصيني والفرنسي الداعمين لتنفيذ حل الدولتين وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أهمية هذا التوافق في دعم مسار السلام العادل، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وأشاد اليماحي، بتأكيد الجانبين على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل القطاع دون عوائق، مثمنا إعلان الرئيس الصيني شي جين بينج تقديم 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه المواقف تعكس التزاما بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى استمرار البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

