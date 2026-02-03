تحركات عاجلة في بايرن لحسم ملف تجديد أوباميكانو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، مفاوضات جديدة في الساعات المقبلة، لحسم صفقة تجديد عقد لاعبه أوباميكانو، وغلق صفحة رحيله عن البايرن في الفترة المقبلة.

ويسعى بايرن ميونخ، لإنهاء ملف تجديد عقد أوباميكانو، 3 مواسم إضافية في ظل تلقيه عدة عروض من أندية أوروبية كبرى، في نهاية الموسم الجاري.

وطالب فيسنتي كومباني مدرب بايرن ميونخ، إدارة النادي البافاري، سرعة حسم ملف بقاء أوباميكانو، المطلوب في أندية إنجليزية وإسبانية وإيطالية، في نهاية الموسم الجاري.

وكان ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أعلن في وقت سابق تقديم عرضا لتجديد عقد أوباميكانو يعد نهائيا، ومنح اللاعب الفرصة للتفكير والرد على النادي.