مقتل ما لا يقل عن 18 مهاجرا في غرق قارب مطاطي جنوب جزيرة كريت اليونانية

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في قارب مطاطي، بعدما انقلب جنوب جزيرة كريت، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية اليوم السبت.

وقالت السلطات، إن سفينة تجارية تركية عابرة عثرت على القارب الذي غمر نصفه في الماء اليوم السبت، حيث تم إنقاذ ناجيين اثنين، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين.

وتُعد اليونان، إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأشخاص الفارين من النزاعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وغالبا ما تقع حوادث مميتة خلال هذه الرحلات.

ولم تحدد السلطات بعد الجهة التي أتى منها القارب.