أفادت إذاعة «موازييك» التونسية، اليوم الاثنين، بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة.

وقال عضو حملة المرشح الانتخابية، مهدي عبد الجواد، في تصريحات للإذاعة، إن «زمال» تم تحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة؛ بسبب تُهم تتعلق بـ«افتعال التزكيات».

وسبق أن قرّر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2، الإبقاء بحالة سراح على أمينة مال حركة عازمون، المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالمترشح العياشي الزمال، ووضعها تحت المراقبة الإدارية، وتأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدها وضد المرشح إلى جلسة 19 سبتمبر القادم.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قبلت، الخميس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي تبعا لذلك بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم.

ووافقت نفس المحكمة، الثلاثاء، على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وقد رفضت هيئة الانتخابات طلب ترشيح الزنايدي والمكي بالإضافة إلى 11 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.