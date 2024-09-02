انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية للجالية الجزائرية بالخارج

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انطلقت، اليوم الاثنين، عملية تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم السابع سبتمبر الجاري.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مترشحين وهم على التوالي: أوشيش يوسف مرشح جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون (مرشح حر)، وحساني شريف عبد العالي مرشح حركة مجتمع السلم.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865 ألفا و490 ناخبا (45 % نساء و55 % رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 43ر15%.

وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا،و 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية, 22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.