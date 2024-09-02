مسرح قصر ثقافة الأنفوشي يستقبل من جديد عرض العالم علمين

على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، تم تقديم الأوبريت الغنائي الاستعراضي "العالم علمين" مساء أمس الأحد، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في أغسطس الماضي.

يأتي هذا العرض ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الحفلات الصيفية التي تنظمها وزارة الثقافة.

يهدف العرض إلى الترويج لمدينة العلمين الجديدة، وإلقاء الضوء على الجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية. تدور أحداث الأوبريت حول أسرة مصرية تقرر قضاء إجازتها الصيفية في المدينة، التي تحولت بفضل سواعد أبنائها من حقل ألغام إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة الخدمات على الساحل الشمالي الغربي. هناك، يتغير انطباع الأسرة عن المدينة، ويقررون البقاء لفترة أطول للاستمتاع بالإجازة.

"العالم علمين" هو إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع، استعراضات محمد ميزو، وغناء الصوليست هبة إسماعيل، بمشاركة فرقة أوبرا عربي.

يستمر العرض بالمجان للجمهور حتى مساء غد الثلاثاء، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة عزت عطوان. من المتوقع أن ينتقل العرض إلى عدة محافظات خلال الفترة المقبلة.

تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة نشاطًا صيفيًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة، من بينها عروض مهرجان "أهالينا" وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية، وأنشطة قوافل "حياة كريمة" والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، ومشروع "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى أنشطة المكتبات وذوي الهمم، واللقاءات الثقافية، والأمسيات الشعرية، ومناقشات الكتب في نوادي الأدب، وورش السينما، والمسابقات المختلفة ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع".