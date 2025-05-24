أزمة بين هاني سعيد ومذيع أون سبورت بسبب عدم تأجيل مباراة سيراميكا

انفجر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، غضبًا ضد محمد غانم، مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرصت قناة أون سبورت، مداخلة مع هاني سعيد، على تهنئة بيراميدز بعد التعادل مع صن داونز، 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أمامنا مباراة ضد سيراميكا كليوباترا بعد 3 أيام وهذا الحديث لن يحدث مع أحد من قبل".

وأضاف: "هذا لم يحدث إلا مع بيراميدز فقط، لو كان الأهلي أو الزمالك في النهائي لتأجلت مبارياتهما في الدوري".

وأوضح: "المسؤولون في مصر قدرتهم لم تظهر إلا على بعض الأندية".

وقاطع محمد غانم، مقدم الاستديو التحليلي في «أون سبورت»، هاني سعيد، أثناء حديثه مبررًا ذلك أن هذا استديو تحليلي خاص مباراة الزمالك وبتروجيت، ليرد مسؤول بيراميدز قائلًا: "يعني أنت مش عايزني اتكلم؟ وأنا مش عايز اتكلم"، ليغلق بعدها هاني سعيد الهاتف.