الحبس عام للمتهمين في حادث سقوط استاند إنارة على الجمهور بحفل قصر البارون

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قضت محكمة جنح مصر الجديدة بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ على مسؤول بشركة استاندات وفني تركيبات في حادث سقوط استاند إنارة على الجمهور داخل حفل بقصر البارون.

صدر الحكم برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وبحضور مازن البمبي وكيل النائب العام، وأمانة سر عمرو غنيم.

وكانت نيابة مصر الجديدة الجزئية برئاسة أحمد خالد، تحت إشراف المحامي العام شادي البرقوقي، باشرت التحقيقات مع مسؤول بشركة استاندات وفني تركيبات في حادث سقوط ستاند إنارة على الجمهور داخل حفل بقصر البارون.

وكانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط ستاند إنارة على الجمهور في حفل خاص بقصر البارون.

فيما أصيب 19 شخصا بحادث انهيار ستاند خاص بالإنارة على الجمهور في حفل خاص بقصر البارون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص؛ جراء سقوط الاستاند وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية