أنشيلوتي: سعيد بمستوى العلاقة بين فينيسيوس ومبابي

أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني بالعلاقة الجيدة التي تجمع كيليان مبابي، نجم الفريق مع فينيسيوس جونيور، زميله في الفريق.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات عبر صحيفة ماركا الإسبانية: "فينيسيوس كان غير أنانيًا عندما ترك ركلة الجزاء لمبابي. الثنائي لديه علاقة جيدة، مثلما هي مع رودريجو أيضًا".

وأضاف المدرب الإيطالي: "نحن سعداء بوجود الثلاثي معنا. أنا سعيد لأننا نخطو خطوة للأمام نحو ما نريد أن نكون.. علينا العمل".

وتابع: "لم نضع أي ضغط على مبابي لتسجيل الأهداف.. لقد قدم مباراة جيدة مثل الجميع، وكان فعالًا جدًا في المنطقة، وحصل على العديد من الفرص".

وأكمل: "مبابي كان كريمًا مثل فينيسيوس الذي ترك له ركلة الجزاء.. نحن نقيم العمل الجماعي، وقد كان أفضل من المباراة الأخيرة".

وواصل: "ليس لدينا إحباط من التعادل في مباراتين في الدوري حتى الآن. لدينا الرغبة والدافع والحماس لمحاولة تحسين الأداء، ولقد استحققنا الفوز أمام ريال بيتيس".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "التوقف الدولي لا يأتي في وقت جيد. إنه يأخذ منك اللاعبين. أولئك الذين يسافرون إلى أمريكا الجنوبية سيواجهون صعوبة كبيرة في العودة بحالة جيدة. كل ما أتمناه هو ألا نتعرض لأي إصابات".

وتغلب ريال مدريد على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.