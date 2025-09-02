إعادة أطفال أوكرانيين إلى بلادهم من روسيا والمناطق التي تحتلها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمت إعادة مجموعة من الأطفال الأوكرانيين من روسيا والأراضي التي تحتلها روسيا من خلال مبادرة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسبما أعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دمترو لوبينيز على تليجرام اليوم الثلاثاء.

وأفاد أندريه يرماك، مدير مكتب زيلنسكي، بأنه تم إرجاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و 18 عاما.

وكتب يرماك على موقع "إكس" "على مدى سنوات، عاشوا تحت ضغط وخوف".

وقال يرماك إن من بين الذين تمت إعادتهم إلى وطنهم طفل معاق وأم مع ابنين كان قد تم ترحيلهم إلى روسيا.

ولم يذكر لوبينيز ويرماك عدد الأشخاص الذين تم إعادتهم في هذه العملية، التي شارك فيها مكتب مفوض حقوق الإنسان وسلطات حكومية أخرى وشركاء دوليون.

وتقول مصادر أوكرانية أن أكثر من 19 ألف طفل وشاب تعرضوا للاختطاف من الأراضي التي تحتلها روسيا منذ بداية الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.

ومع ذلك، طالبت كييف خلال محادثات مباشرة مع موسكو في اسطنبول، بإعادة قائمة تضم 339 قاصرا فقط.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمري اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة الأطفال ماريا ليفوفا-بيلوفا فيما يتعلق بالترحيلات المزعومة، والتي يرفضها الكرملين.