جوميز يؤمن مستقبله مع الفتح بفوز ثمين في الدوري السعودي

تغلب نادي الفتح على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب نادي الفتح.

وتقدم الفتح في النتيجة بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول عن طريق اللاعب، فهد الزبيدي، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عن طريق ديمبيلي في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 65، نجح خورخي فيرنانديز، لاعب الفتح من تسجيل الهدف الثاني، بعد رأسية إثر كرة ارتدت من العارضة، ليقتنص الفريق أول انتصار له في الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفتح حال استمرار النتائج السلبية في الموسم الجاري، حيث تلقى 4 هزائم وتعادل في أول 5 جولات من الدوري السعودي الممتاز.

وارتفع رصيد نادي الفتح إلى النقطة الرابعة التي يحتل بها المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة السابعة في المركز الـ 11.