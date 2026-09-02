اشتباه جنائي محتمل بعد تعطل محطة محولات كهرباء في ألمانيا

تحقق الشرطة الألمانية في اشتباه جنائي بعد تعطل محطة محولات كهرباء في مدينة بيرجهايم قرب مدينة كولونيا.

ووفقا للنتائج الأولية للتحقيق، لم يكن العطل فنيا، وإنما نجم عن فعل متعمد.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة إيسن ردا على استفسار: "وفقا لنتائج التحقيق الحالية، لا نفترض وجود عطل فني، وإنما فعلا متعمدا، أي جريمة جنائية".

وأوضح المتحدث أن أسباب الحادث في منطقة راين-إرفت وخلفياته لا تزال غير واضحة، مؤكدا أن التحقيقات جارية على قدم وساق.

واستُدعيت الشرطة مساء أمس الثلاثاء في حوالي الساعة الثامنة إلى محطة المحولات في حي رايت بمدينة بيرجهايم بسبب عطل فني. وأدى حدوث ماس كهربائي إلى تعطل عدة خطوط، لكن لم يحدث انقطاع في إمدادات الكهرباء العامة، وفقا للمعلومات المتاحة حتى الآن.

وتتبع المحطة شركة "أمبريون" لمرافق الطاقة، التي أكدت وقوع الحادث. وقالت الشركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "وقع مساء الثلاثاء حادث في محيط محطة محولات أمبريون رومرسكيرشن في منطقة راينلاند، كانت له تداعيات على تشغيل خطوط إمداد محطات توليد الكهرباء"، موضحة أنه نتيجة لذلك حدثت أعطال في منشآت تابعة لشركة "آر دبليو إي باور" للطاقة.

وأكدت الشركة، التي يقع مقرها في دورتموند، في بيان: "لم تتأثر إمدادات الكهرباء العامة في أي وقت، وتم الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء طوال الوقت"، مضيفة أن خبراء من أمبريون يعملون مع السلطات الأمنية المختصة على كشف ملابسات الحادث في أسرع وقت ممكن وتقييم آثاره.

وتتبادل شرطة إيسن المعلومات بشكل وثيق مع أمبريون ومشغل شبكة الكهرباء "آر دبليو إي". وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن كشرطة إيسن نتولى قيادة العملية والتحقيقات، لأننا مستعدون لإدارة مثل هذه العمليات والتحقيقات".

ويأتي الحادث بعد وقائع أخرى استهدفت البنية التحتية للكهرباء في ألمانيا. ففي صباح الثلاثاء، حاول مجهولون بالقرب من محطة ينشفالده لتوليد الكهرباء بالفحم في ولاية براندنبورج التسبب في حدوث ماس كهربائي في خطوط للجهد العالي جدا. ووفقا للسلطات، نجحوا في ذلك في حالتين، فيما تحقق الشرطة في الواقعة باعتبارها عملا تخريبيا.

وشهدت البنية التحتية للكهرباء حوادث أخرى خلال الأشهر الماضية. ففي يناير الماضي أضرم جناة يشتبه في انتمائهم إلى اليسار المتطرف النار في خطوط كهرباء عالية الجهد بالقرب من محطة لتوليد الكهرباء جنوب غرب برلين.