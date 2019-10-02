 بالصور.. العسيلي يلبي دعوة إحدى معجباته بإحياء حفل زفافها في بنها - بوابة الشروق
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بالصور.. العسيلي يلبي دعوة إحدى معجباته بإحياء حفل زفافها في بنها

إيمان محمود:
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 2:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 2:57 م

لبى الفنان محمود العسيلي، أمس، دعوة إحدى معجباته لإحياء حفل زفافها في بنها.

وقدم العسيلي للعروسين عددا من أغنياته الشهيرة منها (فرحة، وأنتي وأنا، تبات ونبات) وغيرها، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهما.

وعبرت العروس عن رغبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إحياء العسيلي لحفل زفافها، معلقة: "محتاجه واسطة علشان يجي فرحي"، ليفاجئها العسيلي بالرد "فرحك عندي خلاص".

وأعاد العسيلي منشور للعروس كتبت فيه "فعلا كانت أمنيتي الوحيدة، أنه يغني في الفرح شكرا للعسيلي بجد"، وأضافت: "أشوف حد يقول محتاج واسطه تاني أشوف حد يقول عليه متكبر ووحش" ليهنئها العسيلي قائلا "ربنا يتمم بخير إن شاء الله".

وطرح العسيلي مؤخرا كليب أغنية "إنتي وأنا"، وهي من ألحانه، وكلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج إبراهيم هودرج.


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