ميتشو يدرس المقاصة بـ«الفيديو» مع لاعبي الزمالك

يلقي مدرب الزمالك الصربي ميتشو، مساء اليوم، الأربعاء، محاضرة فنية على لاعبي الفريق الأول، بالفيديو في فندق إقامة الفريق، قبل خوض مباراة المقاصة غدا بالدوري.

ويشرح ميتشو نقاط قوة وضعف فريق المقاصة في المحاضرة الفنية استعدادا لمواجهتهم غدًا في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وحرص المدرب الصربي ميتشو على الاجتماع بلاعبي الزمالك وحثهم على بذل أقصى جهد لديهم، والعمل على تحقيق المكسب ومواصلة مشوار الانتصارات بالدوري الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم، الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ثم يدخل بعدها معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة المرتقبة.