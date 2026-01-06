سانا: مقتل جندي سوري وإصابة آخرين باستهداف مسيرة لقسد دوار شيحان بحلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الوكالة السورية الرسمية «سانا»، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي سوري وإصابة آخرين، جراء استهداف مسيرة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» دوار شيحان بحلب.

وأشار مراسلها في حلب إلى «استشهاد أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح، جراء استهداف قسد بالطائرات المسيّرة، مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود».

ومساء أمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف حلب شمالي سوريا، نفذته قوات «قسد» في تصعيد جديد، رغم تأكيد الأخيرة أنها مستمرة في التفاوض مع الحكومة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة أنه «ضمن تصعيدها المستمر على نقاط الجيش بمختلف مناطق الجمهورية، استهدفت قسد بالطائرات المسيرة حاجزاً للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش بمحيط بلدة دير حافر شرقي حلب»، موضحة أن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 جنود وعطب آليتين.

ونقلت قناة «الإخبارية» الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن هجمات «قسد» عبر الطائرات المسيّرة أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية.

وأشار المصدر العسكري إلى أن رد الجيش السوري «سيكون محدوداً»، من دون مزيد من التفاصيل.

والأحد الماضي، عقدت الحكومة السورية اجتماعات تفاوض مع قوات «قسد» بحضور زعيمها مظلوم عبدي وعدد من قياداتها، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، في حين لم تسفر الاجتماعات عن أي نتائج ملموسة.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.