الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة مع دخول فصل الشتاء

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة مع دخول فصل الشتاء، وهطول الأمطار الغزيرة، وانخفاض درجات الحرارة، دون وجود مأوى آمن المدنيين، فضلًا عن عجز المرافق الطبية عن العمل والنقص الحاد في الكوادر والمعدات.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن المجلس الأوروبي رحّب في 18 ديسمبر الماضي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 بشأن إنشاء مجلس السلام وقوة استقرار دولية مؤقتة، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار بكامله، وبما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن المجلس الأوروبي شدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل سريع وآمن ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها.

ودعت المفوضية في بيانها إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، مشددة على أن عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة ضروري لمنع المزيد من الخسائر بالأرواح.

وأضافت: «ندعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالعمل، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين المحتاجين في فلسطين. فبدون هذه المنظمات لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح».

وذكرت أن إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للمدنيين يعتمد على إمكانية الوصول، منوهة أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع السماح بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية الملتزمة بالمبادئ بشكل سريع ودون عوائق».