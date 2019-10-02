إزالة تعديات على شارع «ابني بيتك» بعلم الروم والشارع الجديد في مرسى مطروح

شن مركز ومدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة لإزالة أسوار مخالفة أدت إلى غلق شارع بمشروع ابني بيتك بعلم الروم، بالإضافة إلى إزالة إشغالات طريق لأحد المحال بالشارع الجديد؛ وذلك فى استجابة لشكاوى المواطنين بالمنطقة.

وقال وليد المعداوي، رئيس المركز، إنه تم إعادة فتح شارع بمشروع ابني بيتك بعلم الروم قام بغلقه أحد المواطنين وازالة إشغالات طريق بالشارع الجديد لأحد المحلات التي تعمل بأدوات البناء قام بالاستحواذ على الشارع وغلقة تمامًا أمام السيارات والمارة وذلك في إطار الاستجابة الفورية لنداء الأهالي.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم البناء بدون ترخيص حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وموجهًا أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم إشغال الأرصفة واحترام القانون وإلا سيتم إزالة كافة أنواع الإشغالات وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم.