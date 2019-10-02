الأمريكي كيندريكس يحتفظ بلقبه العالمي لمسابقة القفز بالزانة

توج الأمريكي سام كيندريكس اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

توج الأمريكي سام كيندريكس اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

توج الأمريكي سام كيندريكس اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.