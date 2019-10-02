الأمريكي كيندريكس يحتفظ بلقبه العالمي لمسابقة القفز بالزانة

توج الأمريكي سام كيندريكس اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأحرز كيندريكس المركز الأول في المسابقة مسجلا 97ر5 متر ليحافظ على اللقب العالمي الذي توج به في مونديال 2017 بلندن.
ولكن كيندريكس لم يستطع الوصول لأفضل رقم للمسابقة في الموسم الحالي والمسجل باسمه ويبلغ 06ر6 متر.
وحل السويدي أرماند دوبلانتيس ، الذي كان المرشح الأول للفوز باللقب ، في المركز الثاني بنفس الارتفاع.
وذهبت الميدالية البرونزية للمسابقة إلى البولندي بيوتر ليسك مسجلا 87ر5 متر.