قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية.

وذكر المتحدث ديفين أومالي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وأعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء أمس الخميس إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأكد ترامب عبر قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وان مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء الماضي، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي