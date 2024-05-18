 المنيا: التصريح بدفن جثة طفل دهسته سيارة أثناء اللعب أمام منزله في مركز العدوة - بوابة الشروق
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المنيا: التصريح بدفن جثة طفل دهسته سيارة أثناء اللعب أمام منزله في مركز العدوة

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 4:40 م

صرحت النيابة العامة بمركز العدوة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بدفن جثة طفل لقي مصرعه، بعد أن دهسته سيارة أثناء اللعب أمام منزله.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، عن وفاة الطفل، متأثرا بكدمات متفرقة بالجسم وحدوث كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ما تسبب في الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفل، دهسته سيارة أثناء اللعب أمام منزله بإحدى قرى مركز العدوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "مالك.م"، 4 سنوات، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، صدمته سيارة نصف نقل، أثناء اللعب أمام منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.


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