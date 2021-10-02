 هاني شنودة: مطرب الغلابة زميلي.. ويشارك بالطشت في حفلة كبيرة - بوابة الشروق
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هاني شنودة: مطرب الغلابة زميلي.. ويشارك بالطشت في حفلة كبيرة

هديل هلال
نشر في: السبت 2 أكتوبر 2021 - 11:06 م | آخر تحديث: السبت 2 أكتوبر 2021 - 11:06 م

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه سأل سيد القناوي المعروف إعلاميًا بـ«مطرب الغلابة» عندما التقاه للمرة الأولى عما إذا عمل سابقًا في الموسيقات العسكرية سابقًا أو التحق بالجيش، لافتًا إلى أنه نفى هذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «مطرب الغلابة» أخبره بأنه تعلم من الذين يلعبون بالأراجوز، مشيرًا إلى أنه كان يعود إلى المنزل ويقلد ما تعلمه على أية أداة.

ولفت إلى أنه أجرى مسابقة لاختيار من يكتب أغنية تليق على «مطرب الغلابة»، متابعًا: «اخترت منهم نصًا لشاعرة شابة لحنتها له والأسبوع المقبل سيغنيها ونعمل بروفة بالطشت ونخرجها في حفلة كبيرة».

وتابع: «طالما موهوب فهو زميلي ومن المواطنة عندما أرى موهبة أن أمد يدي لها»، قائلًا إنه من المقرر أن يشارك في الحفلة بـ«الطشت» ويشارك مع الأوركسترا عازفًا على الدرامز.

وعن مبادرته لعودة أغاني الأطفال، أوضح أنه يحاول العودة لأعمال الراحل صلاح جاهين والمغنيين البارزين لأغاني الأطفال، ليعقب «أديب»: «أجهز وأنا وإم بي سي كلها وراك، وراك وراك اشتغل وأنا معاك».

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