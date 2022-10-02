وزير دفاع إسرائيل: اتفاق ترسيم الحدود لا يضمن منع الاحتكاك مستقبلا مع لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن «اتفاق ترسيم الحدود لا يضمن منع الاحتكاك مستقبلا مع لبنان».



وأشار إلى أن «الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، سيعزز الاستقرار والردع ويضعف تبعية لبنان لإيران»، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إن مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل «إيجابية»، لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، وذلك بحسب تصريحات نشرها مكتبه.



وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت الرئاسة اللبنانية إن بيروت تلقت رسالة من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.



ويتنقل هوكشتاين، جيئة وذهابا بين لبنان وإسرائيل في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين، ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.



وقالت السفارة الأمريكية في بيروت، في تغريدة على تويتر، إن السفيرة دوروثي شيا التقت بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لتقديم الاقتراح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية.



وقال بري، وهو حليف لحزب الله وأحد أبرز السياسيين في لبنان، لصحيفة الشرق الأوسط إن مسودة الاتفاق النهائي «إيجابية»، بحسب بيان وزعه مكتبه.



واعتبر بري أن المسودة «تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية» التي ترفض أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.



وأشار بري إلى أن الاتفاق مؤلف من عشر صفحات وباللغة الإنجليزية «ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه».