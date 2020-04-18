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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 5:53 ص

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى أقل من 30 ألف حالة إصابة لليوم الثالث على التوالي، مع تراجع حدة الفيروس تدريجيا.

وسجلت كوريا الجنوبية 23 ألفا و 597 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 246 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و819 ألفا و 611 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 489 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 353 مريضا، بانخفاض ثلاث حالات عن حصيلة أمس.

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