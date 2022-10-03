السعودية تبحث مع التشيك وأذربيجان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

تلقى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرسالة استلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال لقائه بسفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلك، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، تلقى العاهل السعودي رسالة خطية مماثلة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الخريجي الرسالة خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة عمران صديقوف، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.