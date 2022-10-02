الكويت: مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة وتصريفها العاجل

أعلن الديون الأميري في الكويت، اليوم الأحد، قبول استقالة رئيس مجلس الوزاء والوزراء.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة المستقيلة سوف تستمر بتصريف العاجل لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وأجريت الخميس الماضي الانتخابات البرلمانية حيث شهدت نسبة تغيير ما يقارب 54 ‎%‎ حيث خرج 20 نائبا من المجلس الماضي منهم ثلاثة وزراء كانت الحكومة قد اختارتهم وهم نواب للانضمام إليها.

وحصل النواب الشيعة في هذه الانتخابات البرلمانية الاخيرة على ثمانية مقاعد بينما حصل نواب الحركة الإسلامية حدس (الاخوان المسلمين) على ثلاثة مقاعد والسلف على ثلاثة مقاعد وحصلت السيدات على مقعدين بعد أن فقدن جميع المقاعد في الانتخابات الماضية.

كانت الحكومة الكويتية قد شكلت في 24 يوليو الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على خلفية استجوابه من البرلمان.