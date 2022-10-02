وزراء دفاع اليابان وأمريكا وأستراليا يتفقون على تعزيز التعاون الدفاعي

اتفق وزراء دفاع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا على تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، مؤكدين أن بلادهم ستوسع نطاق التدريب المشترك وتعزز التعاون في مجالات المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد أن وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو أبلغ نظيريه الأمريكي لويد أوستن والأسترالي ريتشارد مارليس أن التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث له أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وذلك على أساس سيادة القانون.

وتحدث هامادا عن خطة الحكومة اليابانية لمراجعة استراتيجية الأمن القومي والبرامج الدفاعية ذات الصلة بنهاية العام لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بشكل كبير في غضون 5 سنوات، موضحا أن الحكومة عازمة على ضمان زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان بشكل كبير.

وأضاف هامادا أنه نقل قلق اليابان بشأن نفوذ الصين المتزايد على دول جزر المحيط الهادئ مثل جزر سليمان، كما نقل عزم بلاده على المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال زيادة تواجدها.

وتابع هامادا أنه تحدث عن أهمية مساعدة دول المنطقة على بناء قدراتها الدفاعية، مثل تدريب القوات بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وأستراليا.

من جهته ، قال وزير الدفاع الأسترالي "إن مصالحنا تعتمد على احترام النظام الدولي، لكننا نرى أن هذا النظام يواجه تحديا في المنطقة من الصين، التي تسعى إلى تشكيل العالم من حولها، كما لم نرها من قبل".